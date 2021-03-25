يستعد فريق تنس طاولة المنيا، لبدء مبارياته بالدورة المجمعة للفرق الثمانية الذين سيتنافسون على لقب الدوري الممتاز "أ" والترتيب من 8:1 ، حيث تعد تلك هي المرة الأولى في تاريخ اللعبة بنادي المنيا التي يصل فيها لاعبي الفريق للدورة المجمعة للمنافسة على اللقب.

وتبدأ منافسات الدورة يوم الجمعة القادمة 26 مارس وحتى 29 مارس، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويخوض فريق المنيا خلال اليوم الأول مواجهة فريقي: مصر للتأمين في المباراة الأولى، والزمالك في المباراة الثانية، وفي يوم السبت يواجه فريق إنبي ثم فريق النادي الأهلى.

وخلال يوم الأحد يلعب فريق المنيا مبارتين أخرتين مع المعادي وسبورتنج، ثم تختتم المنافسات يوم الاثنين بمواجهة فريق طنطا.

وأكد سيد موسى المدير الفني لتنس طاولة المنيا جاهزية اللاعبين (عبد الله شريف – محمد يحي – عبدالرحمن اشرف) لخوض المنافسات، والتي يسطرون فيها تاريخ جديد للعبة داخل أروقة النادي، مشيراً إلى أن هناك ثقة كبيرة في اللاعبين للمنافسة الحقيقية خلال تلك الدورة لما يتميزون به من ثقة وأداء مميز.

يذكر أن فريق تنس طاولة المنيا يقوده سيد موسى كمديرا فنيا، ويعاونه محمود خليل مديرا إداريا، تحت إشراف نور مدكور عضو مجلس الإدارة.