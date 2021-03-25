مقتل 3 مدنيين في هجوم بمدافع الهاون على مقر للأمم المتحدة بالصومال

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الخميس، أن جماعة الشباب المتشددة قتلت ما لا يقل عن 3 مدنيين، بينهم أم ورضيعها، خلال هجوم على مقر للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال علي حسن، أحد رجال الشرطة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن ما لا يقل عن 5 أشخاص أصيبوا في الهجوم بمدافع الهاون على مقر هالاني المحصن، الذي يأوي دبلوماسيين أجانب وسفارات غربية، بالإضافة لكونه قاعدة عسكرية لقوات حفظ السلام.

وكانت حركة الشباب قد قتلت في وقت سابق من اليوم مسؤول عسكري بارز من خلال زرع قنبلة على جانب الطريق، مما أسفر أيضا عن إصابة اثنين من حراسه الشخصيين، بحسب ما قاله حسن.

وأعلنت حركة الشباب، ذات الصلة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجومين عبر إذاعة الاندلس التابعة لها.

ويشار إلى أن الهجمات تصاعدت في الصومال منذ أن دخلت أزمة سياسية بسبب الجمود بشأن الانتخابات الجديدة، على الرغم من إجراء عدة جولات من المشاورات بين الأطراف السياسية في البلاد.