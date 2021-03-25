 فافرينكا يخضع لجراحة ويغيب عن ملاعب التنس لعدة أسابيع - بوابة الشروق
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فافرينكا يخضع لجراحة ويغيب عن ملاعب التنس لعدة أسابيع

د ب أ
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 4:53 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 4:53 م

يغيب لاعب التنس السويسري ستان فافرينكا عن الملاعب لعدة اسابيع بعد خضوعه لجراحة في القدم لتتواصل معاناته مع الإصابات.

وعانى اللاعب المخضرم الذي يكمل عامه السادس والثلاثين يوم الأحد المقبل، من تراجع لياقته البدنية منذ أخر لقب أحرزه في 2017، لكنه تقدم للمركز الحادي والعشرين في التصنيف العالمي بعد أن خرج لبعض الوقت من قائمة أول 250 مصنف على العالم.

وقال فافرينكا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس "بعد معاناتي من مشاكل في القدم اليسرى لبعض الوقت ، قررت الخضوع لتدخل جراحي بسيط".

وأضاف "الأمور كلها سارت بشكل جيد ، لكن لا أطيق الانتظار من أجل خوض التدريبات مجددا".

وفاز فافرينكا المصنف الثالث على العالم سابقا، بثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى ، عبر بطولات أستراليا وفرنسا وأمريكا المفتوحة في أفضل فترات مسيرته بين عامي 2014 و2016.


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