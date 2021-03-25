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فيديو.. الصحة: العلامات المرضية لفيروس كورونا لم تتغير كثيرا عن الموجة الأولى

الكورونا في مصر - ارشيفية
الكورونا في مصر - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 8:00 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 8:00 م
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن أعراض كورونا تنفسية في المقام الأول منذ بداية الجائحة، إضافة إلى بعض أعراض الجهاز الهضمي، مؤكدًا أن العلامات المرضية للفيروس لم تتغير كثيرًا عن الموجة الأولى.

وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الخميس، أن مصر من الدول القليلة التي تحدث بروتوكولات علاج كورونا باستمرار، ذاكرًا أن مراجعة بروتوكول العلاج من أشد اهتمامات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وذكر رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، أن مصر يُشهد لها بأنها وضعت خطوط علاج للحالات البسيطة والمتوسطة والخطيرة، مؤكدًا أنه يتم مراعاة تحديد هذه الخطوط العلاجية بصفة دورية.

وأكد أن وتيرة التطيعم ضد فيروس كورونا تسير بخطى ثابتة، مضيفًا أن هناك إقبالًا من المواطنين، بدليل أنه تم زيادة مراكز التطعيم بعدد 138 مركزًا إضافيًا، بجانب الـ40 التي كانت موجودة من قبل، لمراعاة الاتساع الجغرافي وارتفاع أعداد السكان في بعض المحافظات.


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