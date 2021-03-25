جونسون يتعهد بحماية الوظائف في صناعة الصلب البريطانية

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تعهد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بحماية الوظائف في صناعة الصلب البريطانية، في الوقت الذي يواصل فيه وزراء الحكومة البريطانية بحث كيفية حماية شركة ليبرتي ستيل المملوكة لشركة سانجيف جوبتا من الانهيار.

والتقى وزير قطاع الأعمال البريطاني كاوسي كوارتينج مع مسؤولي ليببرتي ستيل 3 مرات خلال الأيام الأخيرة "لمعرفة ما يمكننا أن نفعله" على حد قول رئيس الوزراء جونسون أمام مجلس العموم البريطاني.

كما أشار جونسون خلال كلمته أمام البرلمان اليوم الأربعاء إلى الحكومة ستوجه قرارات مشترياتها إلى الصلب المحلي الصنع واصفا ذلك بأنه أحد مزايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جونسون "سنفعل كل ما في استطاعتنا للتأكد من استمرار الوظائف البريطانية المنتجة للصلب البريطاني... كل الأشياء التي نفعلها في مختلف أنحاء البلاد، ستحتاج إلى ملايين وملايين الأطنان من الصلب البريطاني والآن بفضل خروجنا من الاتحاد الأوروبي لدينا الفرصة لتوجيه المشتريات إلى الشركات البريطانية".

كان قرار تعيين مفوضين لإدارة شركتي جرين سيل كابيتال (بريطانيا) وجرين سيل كابيتال مانجمنت ليمتد (بريطانيا) المخاوف بشأن مصير ليبرتي ستيل التي تعتمد على الوصول إلى التمويل الذي توفره الشركتان.

يذكر أن شركة ليبرتي ستيل تمتلك 12 مصنعا في بريطانيا ويعمل بها حوالي 5000 عامل.