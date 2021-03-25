باكستان: 3946 إصابة جديدة بكورونا و63 حالة وفاة في 24 ساعة

أعلنت باكستان تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 14 ألفا و28 حالة اليوم الخميس.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 3946 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 640 ألفا و988 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن تسعة ملايين و934 ألفا و373 اختبارا للكشف عن الفيروس، من بينها 38 ألفا و858 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 588 ألفا و975 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال هناك 2587 مريضا في حالة حرجة.