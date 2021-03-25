قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن حوالي 1.5 مليون مواطن كانوا يتقاضون أقل من 300 جنيه معاش قبل 1 يوليو 2013 وتم رفعها بحلول هذا التاريخ.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مجموع الزيادات التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي على المعاشات من 2014 وحتى 30 يونيو 2020، بلغت 698 جنيهًا بالإضافة إلى زيادة 1 يوليو 2020 الـ14%، فإن إجمالي المعاش بلغ 1138 جنيهًا، خلال سبع سنوات بزيادة 379%، ذاكرًا أنه في يوليو المقبل ستصبح الزيادة 1286 جنيهًا منذ 2013.

وذكر أن من كان يصرف معاشًا بقيمة 1000 جنيه في 1 يوليو 2013، أصبح معاشه 2538 بزيادة 254% ومع تطبيق زيادة الـ13% سيصبح المعاش في يوليو المقبل 2868جنيهًا.

وأوضح أن أقصى معاش كان يتقاضاه المواطن في 2013 كان 1894 جنيهًا، بلغ في 30 يوليو 2020، 2745 جنيهًا قبل زيادة الـ14% ليصبح في يوليو 2020، 5288 جنيهًا، ومع تطبيق زيادة الـ13% سيصبح في يوليو المقبل 5975 جنيهًا.

