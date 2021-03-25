تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء والصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الغربية صباحًا، بارد على معظم الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 21

بورسعيد 13 21

الإسكندرية 13 19

شرم الشيخ 17 26

أسوان 17 28

كاترين 07 19

الإسماعيلية 11 22