 الأرصاد: طقس اليوم بارد على معظم الأنحاء ليلا.. والعظمى بالقاهرة 21 - بوابة الشروق
الخميس 25 مارس 2021 7:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم بارد على معظم الأنحاء ليلا.. والعظمى بالقاهرة 21


نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 7:09 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 7:09 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء والصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الغربية صباحًا، بارد على معظم الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 21

بورسعيد 13 21

الإسكندرية 13 19

شرم الشيخ 17 26

أسوان 17 28

كاترين 07 19

الإسماعيلية 11 22

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