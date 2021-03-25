قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الرئيس الراحل أنور السادات هو من ثبت منظومة التأمينات والمعاشات، بإنشاء أو نظام تأمين اجتماعي شامل تغطية أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والمرض المتسبب في انقطاع الموظف عن العمل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن التأمين الاجتماعي يغطي خطر البطالة الناتج عن فقد الفرد لمهنته لظروف خارجة عن إرادته لمدة 6 أشهر حتى يجد عمل آخر، شرط ألا يكون هو من طلب الاستقالة.

وأوضح أنه يتم إعطاء الفاقد عمله 75% من المبلغ المؤمن به عليه لمدة معنية تصل إلى 6 أشهر حتى يجد وظيفة أخرى، مضيفًا أن الحد الأدنى للاستفادة من التأمين الاجتماعي هو الاشتراك بها لمدة 3 أشهر.

وأشار إلى أهمية معرفة المجتمع لفوائد نظام التأمين الاجتماعي، ذاكرًا أنه على المواطنين أن يكون لديهم حرص على الاشتراك بها وليس التهرب منها.

