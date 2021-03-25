بايدن: يتم إعادة غالبية المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الإدارة الجديدة تهدف إلى توفير 200 مليون جرعة لقاح ضد ‎فيروس كورونا في أول 100 يوم لرئاسته، وذلك حسبما أوردته «cnn بالعربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

‏‎وتطرق، بايدن، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، إلى زيادة عدد المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، قائلًا إن غالبية هؤلاء المهاجرين يتم إعادتهم.

وأوضح أن أولئك الذين يعبرون الحدود أطفال غير مصحوبين بذويهم، مضيفًا أن أعمار 70% منهم تتراوح ما بين 16 و17 عامًا.

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وتابع بايدن حديثه عن تدفق المهاجرين، معقبًا: «لا يأتون لأني رجل لطيف.. كان هناك 31% زيادة في الأطفال على الحدود في عهد ‎ترامب».