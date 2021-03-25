حبس متهم بالتحرش فى مترو باب الشعرية

أمرت نيابة الموسكى، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات فى مترو باب الشعرية، وكلفت النيابة بسرعة التحفظ على الكاميرات تمهيدا لفحصها، وتواصل النيابة الاستماع لشهود الواقعة.

وأنكر المتهم ارتكابه الواقعة مؤكدًا أن الفتاة كانت أمامه في درجة أعلى منه وكان بينهما مسافة ولم يمسك جسدها، بل خبط فيها صدفة ولم يكن قاصدًا، خاصة أن السلم الكهربائي يسحب سريعًا ولم يكن يدري.

وأكد المتهم أنه أثناء صعوده للسلالم تعثرت قدمه وسقط أرضًا، وأثناء ذلك تمسك بالفتاة التى كانت أمامه دون قصد، موضحا أن الفتاة كانت ترتدي حقيبة ظهر مما يعوق الاقتراب منها أساسًا وأنها تتجنى عليه، واستعانت بالمارة وبشاب وضبطوا عنوة، خاصة أنه كان يمشي بجوارها ولم يكن خلفها كما تدعى.

وقالت المجنى عليها إن المتهم أمسك بمؤخرتها عن عمد، وأنه خبط فيها من الخلف ثم سار خلفها ولم يعتذر حتى مثلما قال إنه دون قصد، وعندما استعانت بخطيبها ضبطه وسلمه لشرطة قسم خامس المترو التى بدورها ألقت القبض عليه على الفور.