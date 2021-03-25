تأهل فريق رجال المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالكامل إلى نهائي منافسات كأس العالم والمقامة في المجر بمدينة بودابست خلال الفترة من 23 الي 28 مارس الجاري.

حيث تأهل كلا من: أحمد الجندي محتلا المركز السابع، وجاء إسلام حامد في المركز 30 بينما احتل علي الدين سويلم المركز 32 وجاء أحمد أشرف في المركز 35.

وكان منتخب السيدات قد تأهل أمس إلى نهائيات البطولة بلاعبتان هما أميرة قنديل وسلمى أيمن وسوف تقام منافسات النهائي غداً.

وبذلك تعتبر مصر ثالث الدول في عدد اللاعبين المتأهلين لنهائي كأس العالم باجمالي 6 لاعبين بواقع 4 رجال وسيدتان، فيما تحتل المجر المركز الأول باجمالي 8 لاعبين بواقع 4 رجال و4 سيدات، وانجلترا في المركز الثاني باجمالي 7 لاعبين بواقع 4 رجال و 3 سيدات، مع العلم أن 23 دولة فقط استطاعت التأهل لنهائي البطولة.

الجدير بالذكر أن البعثة المصرية تتكون من علي الدين جمعة عضو مجلس الادارة رئيسا للبعثة، ورؤوف حسام المدير الفني، ومحمد غيث مدرب السلاح، وخالد السنباطي مدرب الفروسية، ويوسف حسن مدرب اللياقة البدنية وتدليك، وهند عيسى لايف كوتش.

واللاعبون هم: إسلام حامد ، أحمد أسامة الجندي، أحمد اشرف ، علي الدين شريف " في منافسات الفردي"، بالاضافة إلى شريف نظير " في منافسات الزوجي المختلط"، هايدي عادل، سلمي أيمن، أميرة قنديل، نورين بولس.