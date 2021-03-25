تأهل فريق رجال المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالكامل إلى نهائي منافسات كأس العالم والمقامة في المجر بمدينة بودابست خلال الفترة من 23 الي 28 مارس الجاري.
حيث تأهل كلا من: أحمد الجندي محتلا المركز السابع، وجاء إسلام حامد في المركز 30 بينما احتل علي الدين سويلم المركز 32 وجاء أحمد أشرف في المركز 35.
وكان منتخب السيدات قد تأهل أمس إلى نهائيات البطولة بلاعبتان هما أميرة قنديل وسلمى أيمن وسوف تقام منافسات النهائي غداً.
وبذلك تعتبر مصر ثالث الدول في عدد اللاعبين المتأهلين لنهائي كأس العالم باجمالي 6 لاعبين بواقع 4 رجال وسيدتان، فيما تحتل المجر المركز الأول باجمالي 8 لاعبين بواقع 4 رجال و4 سيدات، وانجلترا في المركز الثاني باجمالي 7 لاعبين بواقع 4 رجال و 3 سيدات، مع العلم أن 23 دولة فقط استطاعت التأهل لنهائي البطولة.
الجدير بالذكر أن البعثة المصرية تتكون من علي الدين جمعة عضو مجلس الادارة رئيسا للبعثة، ورؤوف حسام المدير الفني، ومحمد غيث مدرب السلاح، وخالد السنباطي مدرب الفروسية، ويوسف حسن مدرب اللياقة البدنية وتدليك، وهند عيسى لايف كوتش.
واللاعبون هم: إسلام حامد ، أحمد أسامة الجندي، أحمد اشرف ، علي الدين شريف " في منافسات الفردي"، بالاضافة إلى شريف نظير " في منافسات الزوجي المختلط"، هايدي عادل، سلمي أيمن، أميرة قنديل، نورين بولس.