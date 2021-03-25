 وزير الخارجية الألماني: التطور في ليبيا نقطة مضيئة بالسياسة الخارجية - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الألماني: التطور في ليبيا نقطة مضيئة بالسياسة الخارجية

هديل هلال
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 12:44 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 12:44 م

أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بالتطورات الأخيرة على الساحة الليبية، مشيرًا إلى أن «التطور في ليبيا هو نقطة مضيئة في السياسة الخارجية».

وقال ماس، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إن «هناك الكثير الذي يتعين القيام به في الطريق إلى الاستقرار والسلام الدائمين».

وأضاف أنه متواجد اليوم مع نظيريه الفرنسي إيف جان لودريان، والإيطالي لويجي دي مايو؛ لتوجيه رسالة دعم لحكومة الوحدة الجديدة بشأن الخطوات التالية.

ووصل وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الخميس، إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

 


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