أحمد فهمي بملابس الشرطة المصرية من كواليس مسلسل الاختيار 2

ظهر الفنان أحمد فهمي، وهو يرتدي ملابس الشرطة المصرية، ويمسك بندقية، ضمن كواليس مسلسل "الاختيار 2"، الذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام.



ونشر "فهمي"، الصورة عبر صفحته الرسمية بموقع "الفيس بوك"، وعلق قائلاً: "كان ليا الشرف أكون جزء من مسلسل الاختيار2، شكرا لكل القائمين على العمل، مصر أم الدنيا".



ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال وأحمد شاكر عبداللطيف ورياض الخولي، بجانب عدد من ضيوف الشرف.







كان ليا الشرف اكون جزء من مسلسل #الاختيار2 .. شكراً لكل القائمين علي العمل .. #مصر #مصر_أم_الدنيا #ahmedfahmi #ahmed_fahmi #actor #acting #success #positiveenergy #positivevibes #egypt Posted by Ahmed Fahmi on Thursday, March 25, 2021