 التشيك تعدم عشرات الآلاف من البط للحد من انتشار انفلونزا الطيور - بوابة الشروق
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التشيك تعدم عشرات الآلاف من البط للحد من انتشار انفلونزا الطيور

براغ - د ب أ
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 8:07 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 8:07 م

أعدمت إدارة الإطفاء في جمهورية التشيك، عشرات الآلاف من طيور البط فى محاولة للحد من انتشار مرض انفلونزا الطيور.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه تم اليوم الخميس إعدام 2800 طائر بمزرعة تقع فى منطقة فابنو، بالقرب من باردويبيس.

ومنذ بداية الأسبوع، جرى إعدام 50 ألفا من البط فى عدد من المزارع كإجراء احترازي.

ووفقا لما ذكرته خدمة الطب البيطري، أثبتت التجارب المعملية وجود فيروس "إتش 5 إن 8"بين هذه الطيور.

وأشارت خدمة الطب البيطري إلى أن المزارع التجارية هي أول من تأثر بالمرض فى البلاد هذا العام.

وتتوقع وزارة الزراعة التشيكية دفع ما يعادل1ر1 مليون يورو(29ر1 مليون دولار) تعويضات لأصحاب المزارع المتضررة.

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