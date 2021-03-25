وزير صحة فرنسي سابق يؤكد عزمه خوض انتخابات الرئاسة في 2022

أكد وزير الصحة الفرنسي الأسبق كزافييه برتران، والرئيس الحالي لمنطقة "أوت دو فرانس، عزمه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وقال برتران لمجلة "لو بوان" اليوم الأربعاء: "أصر تماما" على خوض الانتخابات.

وبلغ عدد المرشحين لخوض السباق الانتخابي أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون عشرة، بينهم عمدة باريس، الاشتراكية آن هيدالجو. ولم يؤكد ماكرون ترشحه بشكل رسمي بعد، ولكن أعضاء الفرق المعاونة له بدأوا الاستعداد لحملته الانتخابية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في فرنسا في شهر أبريل من عام 2022، وتظهر استطلاعات الرأس الحديثة أن اليمينية ماري لو بان، ستكون المنافس الرئيسي أمام ماكرون، الذي يؤكد دائما أنه ينتمي لتيار الوسط.