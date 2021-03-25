ميدو: تخلف رمضان صبحي عن المنتخب؟ كذب وافتراء وجهل بالحقيقة

كشف أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، تفاصيل إصابة رمضان صبحي وحقيقة تخلفه عن الانضمام لمعسكر المنتخب.

وتحدث ميدو عبر قناة «Ten» عن قصة إصابة رمضان، قائلًا:" هناك أشخاص لديهم أجندة خاصة أقحمت إسم رمضان صبحي في مشكلة أيمن أشرف وقصة استدعائه لمنتخب مصر، بغض النظر عن مصلحة المنتخب:"

وأضاف:" بعض الناس قالت أن رمضان صبحي لم يجري كشف طبي ولم يعرض على الجهاز الطبي للمنتخب وهذا كذب وافتراء وجهل بالحقيقة".

وأوضح:" رمضان صبحي لديه إصابة والتهاب في منشأ العضلة الخلفية، بعد مباراة بيراميدز بالكونفدرالية في تنزانيا، تم التواصل مع الدكتور أبو العلا والذي طلب من رمضان صبحي فور وصوله لمطار القاهرة أن يخضع لإشاعة رنين مغناطيسي لأن لديه اجتماع مع حسام البدري الساعة الحادية عشر صباحًا في نفس اليوم".

وواصل:" وبمجرد وصول رمضان صبحي الساعة 8 صباحًا قام نادي بيراميدز بحجز موعد لإجراء الأشعة، وبالفعل خضع للأشعة وهناك تقرير بذلك، وأثبت وجود مزق والتهاب في منشأ العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، مما يتطلب راحته على الأقل لمدة 12 يومًا".

وتابع:" رمضان اصطحب صورة الأشعة وتوجه للدكتور أبو العلا قبل اجتماعه مع حسام البدري وبعد الكشف عليه تم رفع تقرير باستحالة انضمام رمضان للمعسكر الحالي لمنتخب مصر".

وأتم:" طبيعي أن تكون هناك انتقادات لرمضان صبحي على قراره الذي اتخذه بالانتقال لبيراميدز وعكس الكثير من التوجهات الموجودة، إنه لاعب شجاع ويتحمل نتيجة اختياره، يؤدي بشكل طيب وأحد أفضل اللاعبين الموجودين بالدوري، وهذا ما كانت تتوقعه منه إدارة بيراميدز عند التعاقد معه".