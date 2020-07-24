الأوقاف تقرر غلق مسجد بكفر الشيخ لعدم التزام المصلين

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الخميس، غلق مسجد عباد الرحمن بالكوم الأحمر بمديرية أوقاف كفر الشيخ لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية ، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف كفر الشيخ.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد ، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك ، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة .

وأكدت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، أنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية ، وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص ، كما تؤكد الحفاظ على الساجد قبل المساجد ، وعدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.

كما أكدت اللجنة أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين ، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق بيوت الله.