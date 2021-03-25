محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة الأكشاك والتعديات المخالفة أسفل كوبري محرم بك

كلف محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، علاء يوسف رئيس حى وسط، بالإزالة الفورية للأكشاك المخالفة وجميع التعديات والإشغالات أسفل كوبري محرم بك والتي تعوق حركة المرور بالمنطقة، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية، استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات على مستوى الأحياء، مشددا على التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

من جانبه.. قال اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، إنه يتم الآن شن حملة مكبرة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية المعنية لإزالة ورفع التعديات والأكشاك المخالفة، بالإضافة إلى إزالة أحد المنافذ التي تم إنشائها دون ترخيص.