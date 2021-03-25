 بايدن: نحاول بناء نظام يحل مشكلة المهاجرين والجمهوريون مستمرون في تقسيم البلاد - بوابة الشروق
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بايدن: نحاول بناء نظام يحل مشكلة المهاجرين والجمهوريون مستمرون في تقسيم البلاد

جو بايدن
جو بايدن
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 8:11 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 8:11 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الإدارة الأمريكية ترى أملًا في الاقتصاد الأميركي بعد حزمة المساعدات بنمو قدره 6% في الناتج المحلي.

وأضاف ‏بايدن، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أن مشكلة كورونا هي أكبر التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في الوقت الحالي، موضحًا أن المشكلة الأساسية لأمريكا تتمثل في إعادة السلم والأمن الاجتماعي للأميركيين الذين خسروا وظائفهم ومنازلهم.

‏وذكر أن الجمهوريون مستمرون في سياسة تقسيم البلاد، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية تحاول إعادة بناء نظام يحل مشكلة المهاجرين المستمرة منذ سنوات على الحدود، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

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