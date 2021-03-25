غانا تعتزم زيادة صادراتها النفطية إلى 153 ألف برميل يوميا خلال مايو المقبل

أظهرت بيانات اقتصادية اعتزام غانا زيادة صادراتها النفطية إلى 153 ألف برميل يوميا خلال مايو المقبل، مقابل 127 ألف برميل يوميا من خامي جوبيلي وسانكوفا، خلال أبريل المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خطة التصدير الغانية تتضمن إرسال 5 شحنات من النفط الخام بمعدل 950 ألف برميل لكل شحنة خلال أيار/مايو المقبل، مقابل 4 شحنات خلال نيسان/أبريل المقبل.

وتعتزم غانا تصدير حوالي 61 ألف برميل يوميا من خام جوبيلي خلال أيار/مايو مقابل 63 ألف برميل خلال نيسان/أبريل المقبل، في حين تعتزم تصدير 61 ألف برميل من خام سانكوفا خلال أيار/مايو مقابل 32 ألف برميل يوميا خلال نيسان/أبريل المقبل.