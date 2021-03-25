الاتحاد الأوروبي يستعد لتكثيف التجارة مع تركيا

يستعد الاتحاد الأوروبي لتكثيف التجارة مع تركيا وتقديم أموال جديدة لتمديد اتفاقية الهجرة المبرمة عام 2016 مع أنقرة، طالما ظلت العلاقات هادئة، حسبما أظهرت مسودة إعلان للزعماء اطلعت عليها (د.ب.أ) اليوم الخميس.



ووفقا للوثيقة، فإن الزعماء مستعدون، "شريطة استمرار خفض التصعيد الحالي"، لمناقشة تحديث الاتحاد الجمركي التركي الذي تم تشكيله قبل 25 عاما مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك مناقشة "الاتصالات والتنقل" الشخصي، وهي إشارة محتملة لرفع القيود على تأشيرات السفر.



وتوترت العلاقات بين تركيا، في أحدث تصعيد في عام 2020 ، والدولتين العضوتين في الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص بشأن الحدود البحرية واحتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.



وهدد الاتحاد الأوروبي في البداية بفرض عقوبات، لكن العلاقات تحسنت في نهاية العام.



وجاء في بيان الزعماء، المقرر التوقيع عليه في مؤتمر عبر الفيديو اليوم الخميس: "ندعو تركيا إلى الامتناع عن ممارسة استفزازات مجددا"، وإذا حدث ذلك، فإن التكتل "سيستخدم الأدوات والخيارات المتاحة له".



وقال جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي قبل وقت قصير من بدء المحادثات "شهدنا تطورات إيجابية في الشهر الماضي... لكن الوضع لا يزال هشا".