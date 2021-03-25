كشفت الإدارة الأمريكية لحماية البيئة، في أحدث بياناتها، عن كفاءة استهلاك الوقود في السيارات الهجين أن مدى البطارية في السيارة جيب رانجلر 4إكس.إي الهجين 2021 أقل من التقديرات الأولية، حيث ذكرت الإدارة أن السيارة تستطيع السير اعتمادا على المحرك الكهربائي فقط لمسافة 25 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية وهو ما يقل بنحو 4 أميال أي بنسبة 20% عن التقديرات الأولية لهذا المدى.

في الوقت نفسه، فإنه عند تسيير السيارة بمحرك البنزين فقط، يعني ذلك أن طاقة البطارية نفدت تماما دون إضافة أي قوة محركة للسيارة. ويقدر معدل استهلاك الوقود في هذه السيارة 20 ميلا لكل جالون من البنزين القياسي الخالي من الرصاص. ولم تكشف إدارة حماية البيئة في بياناتها الجديدة عن معدل استهلاك للوقود داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

في المقابل، فإن السيارة جيب رانجلر أنليمتد المزودة بمحرك توربو سعة 2 لتر وناقل حركة آلي تقطع 22 ميلا لكل جالون.

ويقول موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات، إن أفضل حل للاستفادة من إمكانيات السيارة جيب رانجلر 4 إكس.إي الهجين 2021 هو السير بالمحرك الكهربائي لأقصى مدى ممكن وتحقيق الاستفادة الكامنة من إمكانيات السيارة الهجين فيها. لذلك فإنه عندما لا تكون الرحلة أطول من 20 ميلا، يكون تشغيل السيارة على الوضع الكهربائي هو الخيار الأول.

أما إذا كانت الرحلة أطول من 20 ميلا يكون الجمع بين التشغيل على الوضع الكهربائي ووضع البنزين حلا جيدا يضمن تحقيق أقصى استفادة من المحرك الكهربائي ومن محرك البنزين.

وبحسب تقديرات إدارة حماية البيئة، فإن قيادة السيارة جيب رانجلر 4 إكس.إي الهجين 2021 بالجمع بين المحركين الكهربائي والبنزين تكلف 2.37 دولار لكل 25 ميلا، في حين أنه عند الاعتماد على المحرك البنزين فقط تصل التكلفة إلى 3.56 دولار. ويعني هذا أن تكلفة السير لمسافة 15 ألف ميل بالجمع بين المحركين تكلف 1750 دولارا في حين تصل التكلفة عند استخدام محرك البنزين فقط إلى 1950 دولارا.