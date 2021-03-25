قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن أول أيام رمضان تبدأ يوم 13 أبريل، مشيرًا إلى أن عدد أيام الشهر الكريم 30 يومًا كاملة، وفقًا للحسابات الفلكية.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن 13 مايو أول أيام العيد، موضحًا أن المعهد يقوم بحسابات فلكية بناء على أرقام ومعادلات وبيانات من علم الفلك.

ولفت إلى تحديد بداية الشهور الهجرية بلجان مشتركة بين المعهد ودار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة العامة، تتواجد في أماكن مختلفة في أنحاء الجمهورية، قائلًا إن قرار تحديد بداية الشهر تعود إلى المفتي، حال عدم المقدرة على رؤية القمر بالعين المجردة.

وأشار رئيس القومي للبحوث الفلكية إلى التنسيق المستمر بين المعهد ودار الإفتاء؛ لتقليل مساحة الاختلاف العلمية بين الفلك والعلوم الفقهية، قائلًا إن أي تغيير في موعد شهر رمضان سيكون مبنيًا على لجان الرؤية يوم 28 شعبان.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.