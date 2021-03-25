البرلمان العربي ومجلس الشباب للتنمية المتكاملة ينعيان نائب حاكم دبي

نعى البرلمان العربي، ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وافته المنية أمس.

وتقدم رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عبر موقع البرلمان على "تويتر" اليوم الخميس، بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن البرلمان العربي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

كما تقدم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، في بيان اليوم، بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي فى وفاة أخيه الشيخ حمدان، معربا عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله.