محافظ البحر الأحمر يشيد بجهود جامعة جنوب الوادي في تنظيم القوافل الطبية

حرص رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف أحمد غرباوي، على توجيه الشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، لدعمه ورعايته للقوافل التنموية المتنوعة التي تنظمها الجامعة، وكان آخرها قافلة الشلاتين وحلايب وأبورماد.



وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادي، بالدعم الكبير المقدم من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، والتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والجامعة، مشيراً إلى دور المحافظة الرائد في دعم جميع الأنشطة والمجالات، كما أهدى رئيس الجامعة، شهادة تقدير لمحافظ البحر الأحمر، لحرصه على متابعة القوافل المختلفة بنفسه، وتذليل أي عقبات تواجهها.



وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي أن القوافل تمت تحت رئاسة المحافظ، ورئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأستاذ الدكتور أحمد كمال نصاري، وشارك فيها نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز، ورئيس جامعة جنوب الوادي السابق الأستاذ الدكتور عباس محمد منصور، كما شارك أعضاء هيئة التدريس من كليات (الطب - طب الفم والأسنان - الطب البيطري - التمريض - التربية الرياضية)، مشيراً إلى أنه أشرف على إعداد وتنظيم وتجهيز القوافل، مدير إدارة شئون خدمة المجتمع مصطفى محمد الأفندي، والعاملين بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر.



من ناحيته وجه محافظ البحر الأحمر الشكر لرئيس جامعة جنوب الوادي، لدور الجامعة في تنظيم العديد من القوافل بشكل دوري، كما وجه الشكر لنواب رئيس الجامعة ولجميع المشاركين في القوافل، لافتاً إلى أن ما يميز قوافل الجامعة أنها متنوعة، حيث شملت قوافل طبية بشرية وأسنان، وبيطرية وتوعية صحية ورياضية، إضافة إلى تقديم مساعدات غذائية واجتماعية لأهالي الشلاتين وحلايب وأبورماد، لافتاً إلى أنه يرحب بأي قوافل جديدة، كما وجه الشكر لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور تامر مرعي وجميع العاملين بالمديرية على جهودهم المتواصلة في تنظيم وتسهيل عمل القوافل الطبية.