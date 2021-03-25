باخ: أبارك لليابان على هذا الإنجاز

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اليوم الخميس عقب انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية -التي تم تأجيل انطلاقها لمدة عام كامل بسبب وباء كورونا- أن "العد التنازلي قد بدأ".

وأضاف المسؤول الألماني:" خلال 121 يوما سيوقد المرجل الأولمبي. ستوفر طوكيو للرياضيين مناخا سيتألقون خلاله".

وأوضح باخ في بيان صادر عن اللجنة التي يرأسها:" لقد شاهد العالم بحماس كبير كيف بدأت الشعلة الأوليمبية رحلتها حول اليابان، مبروك للجنة المنظمة لطوكيو 2020 وللشعب الياباني على هذا الإنجاز".

وتابع:" ستحمل الشعلة الأولمبية رسالة طوكيو 2020 وهي (الأمل ينير طريقنا) لليابان والعالم أجمع والمستوحاة من القيم الأوليمبية للسلام والتضامن. كما ستشير إلى التحديات التي واجهها المجتمع منذ العام الماضي مشددة على أهمية الاتحاد والتضامن داخل الإنسانية وأنه لن نكون أقوى إلا باتحادنا سويا".

وانطلقت رحلة الشعلة اليوم من مقاطعة فوكوشيما (شمال شرقي اليابان) وحُملت الشعلة من قبل لاعبات المنتخب الياباني لكرة القدم وسط إجراءات مشددة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيتم حمل الشعلة لمدة 121 يوما من قبل 10 آلاف عداء حيث ستجوب محافظات اليابان البالغ عددها 47.