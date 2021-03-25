ميركل تدافع عن إتباع الطريق الأوروبي المشترك في مكافحة كورونا

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الطريق الأوروبي المشترك في مكافحة وباء كورونا في مواجهة الانتقاد الذي يلاقيه من البعض.



وقالت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "على الرغم من كل المتاعب، اعتقد أنه ظهر خلال فترة الوباء مجددا أنه من الجيد أن لدينا هذا الاتحاد الأوروبي"، لافتة بشكل صريح أيضا إلى شراء اللقاحات.



وتابعت المستشارة الألمانية قائلة: "كان من الصائب التعويل على الشراء والتصريح المشترك للقاحات من خلال الاتحاد الأوروبي".



وأضافت ميركل أنه عندما يرى المرء أن نقاشات كبرى تحتدم خلال اختلافات بسيطة في التوزيع، فإنها لا ترغب في تصور ما كان سيكون عليه الأمر، إذا امتلكت فرادى دول بالاتحاد الأوروبي لقاحا، وأخرى لا.



وقالت: "كان من شأن ذلك أن يهز السوق الداخلية في أسسها".