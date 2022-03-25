طلب مسؤولو اتحاد الكرة، من نادي بيراميدز ممثلاً في رئيسه التنفيذي، ممدوح عيد الاستعانة بوليد مهدي مدير مباريات النادي للمشاركة مع الاتحاد في تنظيم مباراة السنغال.

ويستعد المنتخب الوطني لاستضافة نظيره السنغالي، في تمام التاسعة من مساء الجمعة في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة، في البيان الذي أرسل لـ بيراميدز، بشأن الاستعانة بـ وليد مهدي نظرا لما يمتلكه من خبرات في تنظيم المباريات.

وكان وليد مهدي، عمل من قبل لمدة 10 أعوام في رفقة المنتخب الوطني المصري، بالإضافة إلى أنه كان المدير المسؤول عن الحقوق التلفزيونية لـ الدوري المصري، فضلا عن عمله مديرا لتنظيم مباريات النادي الأهلي لسنوات عديدة، قبل الانتقال لشغل المنصب ذاته مع بيراميدز.

وحضر مهدي، الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم، وتواجد به جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب الرئيس من أجل الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بـ تنظيم المباراة الهامة.