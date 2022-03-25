أردوغان يدعو حلف الأطلسي إلى إنهاء حظر الأسلحة على تركيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، إلى إلغاء حظر الأسلحة المفروض على بلاده.

وجاءت الدعوة في أعقاب قمة لزعماء التحالف العسكري الغربي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، حيث أشار أردوغان إلى استخدام أوكرانيا بنجاح طائرات بدون طيار (مُسيرات)، صناعة تركية، في حربها ضد العدوان الروسي، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولطالما أعربت أنقرة طيلة سنوات عن شكواها من رفض شركاء غربيين، بينهم الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، تزويد تركيا بأنظمة دفاع صاروخية، ومعدات أخرى أساسية، مثل محركات للدبابات، والطائرات، والطائرات المُسيرة، والمروحيات، التي تنتجها الشركات التركية.

وأوضحت بلومبرج أن معظم هذه الدول أعربت عن مخاوفها من أن مثل هذه المعدات من شأنها تعزيز الهجمات العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المسلحين الأكراد، الذين يسعون إلى الحصول على الحكم الذاتي في البلاد، وأيضا الموجودين في شمال سوريا والعراق.

وفي أعقاب المناقشات التي استضافتها بروكسل اليوم ، قال أردوغان إن تركيا- التي تمتلك ثاني أكبر جيش داخل منظمة حلف شمال الأطلسي- توقعت "تضامن حلفائنا" في وقت تواصل فيه أنقرة الإسهام في قدرات الردع والقدرات الدفاعية للناتو في ظل الحرب المحتدمة في أوروبا.

وقال أردوغان: "ليس هناك تفسير منطقي للمعوقات التي نواجهها في خضم نجاح المنتجات الدفاعية التركية"، في إشارة للطائرات العسكرية بدون طيار من إنتاج تركيا، التي جرى نشرها في أوكرانيا. وأضاف أن "إلغاء بعض حلفائنا (داخل الناتو) القيود المفروضة على صناعتنا الدفاعية يصب في مصلحتنا المشتركة."