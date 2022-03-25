قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن معرض «أهلا رمضان» الرئيسي يضم 167 شركة عارضة، ويعرض جميع السلع، خاصة الرمضانية منها، بتخفيضات من 20 إلى 30%.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن المعرض يقدم جميع الأذواق بأسعار في متناول الجميع، متابعًا: «السكر يبدأ بـ9.5 جنيه، والأرز بـ8 جنيهات، واللحوم تبدأ من 60 لـ90 و95 و130 جنيها».

وأكد أن هناك تخفيضات عالية في الأسعار، نتيجة تدخل الدولة لضبط السوق، من خلال تشديد الرقابة، مضيفًا أن وزارة التموين تعمل على هذه التخفيضات منذ ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع العارضين من المنتجين والمستوردين وأصحاب المصانع.

ولفت إلى أن هناك 8000 منفذ لمعارض «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1300 مجمع استهلاكي، و1000 فرع لـ«جمعيتي»، و167 شادرا، بجانب الدفع بـ300 سيارة متنقلة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا.