 30 ألفا يصلون الجمعة في رحاب الأقصى رغم غلق الاحتلال الشوارع لتأمين ماراثون بالقدس - بوابة الشروق
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30 ألفا يصلون الجمعة في رحاب الأقصى رغم غلق الاحتلال الشوارع لتأمين ماراثون بالقدس

أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 2:57 م | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 2:57 م

أدى 30 ألف مُصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة وغلق الشوارع لتأمين ماراثون في القدس المُحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان صحفي، إن توافد المصلين على المسجد تزامن مع غلق شرطة الاحتلال عشرات الطرق والشوارع في مدينة القدس، منذ ساعات الصباح بحجة تأمين ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال.

وكان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال وتشديداته.

ويواصل النشطاء الفلسطينيون عملية الحشد من أجل أداء صلوات الفجر في المسجد الأقصى بشكل مستمر، أيام الجمع، بالتزامن مع الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال في المدينة المقدسة بشكلٍ عام، والمسجد الأقصى بشكلٍ خاص، وللتأكيد على إسلاميته وضرورة شد الرحال إليه.


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