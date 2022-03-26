سلامة الغذاء: نواجه بيع زيوت الطعام المستعملة للحفاظ على صحة المواطن

قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن هناك مبيدات زراعية تستخدم في عملية الزراعة قبل الحصاد ولا بد أن تكون معلنة وتخضع للرقابة من أجل التأكد من عدم حصاد المحصول قبل مرور الوقت المحدد لتجنب حدوث أضرار للمستهلك.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة من أجل تسجيل مختلف أنواع المبيدات الزراعية، والتأكد من سلامتها.



وأوضح أن الهيئة تتبع مصادر بيع زيوت الطعام المستعملة لمواجهتها، وتبحث وراء طرق التخلص منها حتى لا تعود المخرجات مرة أخرى للمواطنين، مشيرا إلى أن بعض المطاعم تستخدم الزيت دون تغييره وهناك مصانع تبيعه بعد استخدامه.



وأشار إلى أنه يجري تصدير الزيوت تحت مسمى غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتوجد بعض المطاعم التي تستخدم أي أنواع من الزيوت منخفضة السعر، لكن الهيئة تعمل على مواجهة ذلك، مناشدا المطاعم باستخدام المنتجات معلومة المصدر.