تقرير: تضرر الاقتصاد النمساوي بشكل كبير بسبب الأزمة الأوكرانية

ذكر معهد البحوث الاقتصادية النمساوي (ويفو)، اليوم الجمعة، أن الأزمة الروسية الأوكرانية، ستؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي في النمسا.

وتوقع تقرير (ويفو) الصادر اليوم، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 3.6% فقط هذا العام، مقابل أكثر من 4% في العام الماضي.

وأشار إلى أن الأزمة والعقوبات المفروضة على موسكو؛ تسببت في حدوث صدمات متزايدة في أسعار الطاقة، وأضيف إلى ذلك مشاكل الإنتاج والتسليم والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.

ولفت التقرير إلى أنه لا يشجع على حظر استيراد الغاز والنفط من روسيا؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع الركود الاقتصادي كما يؤدي معدل التضخم المرتفع إلى إضعاف معنويات الشراء.

وتوقع تقرير معهد البحوث الاقتصادية نموًا طفيفًا في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، لافتًا إلى معاناة قطاع السياحة في النمسا بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن تعافي السياحة وارد خلال الشهور المقبلة حيث ستظل السياحة هي الدعامة الأساسية للاقتصاد هذا العام.