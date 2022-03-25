إدانة 4 روس بتنظيم حملة قرصنة إلكترونية لقطاع الطاقة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس أن أربعة روس يعملون بالحكومة ارتكبوا هجمات قرصنة إلكترونية ضد مئات الشركات في قطاع الطاقة على مستوى العالم، وجاء إعلان الوزارة في إطار اتهامات شاملة تستهدف الحد من عمليات القرصنة الإلكترونية التي تتم برعاية الدول، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويزعم ممثلون للادعاء الاتحادي أن موظفا لدى وزارة الدفاع الروسية قام بنشر برامج خبيثة في انظمة الحاسب الآلي تهدف إلى إعاقة أمن منشآت الطاقة.

وزعمت إدانة منفصلة أن ثلاثة موظفين في جهاز الأمن الروسي الداخلي اضطلعوا بجهود امتدت سنوات لاستهداف أنظمة حاسب آلي واختراقها عبر قطاع الطاقة.