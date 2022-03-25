السودان يشارك في الاجتماع الوزاري الإقليمي لدول البحيرات العظمى



شارك السودان في الإجتماع الوزاري الإقليمي لدول البحيرات العظمى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عبر وكيل وزارة الخارجية المُكلف السفير نادر يوسف الطيب، أمس، برئاسة وزير خارجية أنجولا، تيتي أنتونيو – حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وأشار الطيب خلال كلمته في الإجتماع إلى التحديات التي واجهتها بلاده والإنجازات التي حققها السودان خلال الـ 15 عاماً الماضية وذلك منذ التوقيع على إتفاقية دول المؤتمر الدولي للبحيرات العظمى.

وفي ذلك الإطار، تحدث الطيب عن الثورة الشعبية في السودان والتي أطاحت بحكم ديكتاتوري إستمر لـ 30 عاماً "حسب وصفه"، وأكد على أهمية إنجاح الفترة الإنتقالية لإجراء الإنتخابات وذلك من خلال الحوار مع الجميع كما أكد على إلتزام بلاده بإتفاقية جوبا للسلام، وكذلك دور السودان المحوري في إتفاقية جنوب السودان المنشطة، والمجهودات المستمرة لتحقيق إتفاقية الخرطوم للسلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأهمية تنفيذ مقررات ورشة العمل حول الموارد الطبيعية في دول منظمة البحيرات العظمى والتي عقدت في الخرطوم في سبتمبر ٢٠٢١.

وأشار البيان الختامي الوزاري إلى حث الأطراف السودانية على الحوار لتثبيت الديمقراطية، والدعوة إلى دعم اتفاق سلام جوبا، وحث الحركات غير الموقعة على الانضمام للإتفاق.

وأكد المشاركون من وزراء خارجية الدول الأعضاء على أهمية الجهد الجماعي للدفع بالأمن والسلم في المنطقة.

يذكر أن المؤتمر الدولي للبحيرات العظمى هي منظمة حكومية تتألف من ١٢ دولة عضو في منطقة البحيرات العظمى الأفريقية.