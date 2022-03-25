روسيا: سنواصل البحث في الأمم المتحدة عن سبل لحل المشاكل الإنسانية بأوكرانيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو ستواصل البحث في الأمم المتحدة عن سبل لحل المشاكل الإنسانية للسكان المدنيين في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا -في بيان نُشر على موقع الخارجية الروسية وأوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "إنه في 24 مارس، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماد مشروع قرار فرنسي مكسيكي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا نتيجة للتصويت، على الرغم من العنوان المقبول للوثيقة، إلا أنها مليئة بصيغ مسيسة غير مناسبة لا تتوافق مع مهام تقديم مساعدة فعالة منسقة للسكان المدنيين في البلاد".

وأشارت إلى أنه من الناحية العملية، فإن اعتماد قرار الجمعية العامة لا يعني الكثير، موضحة: "أنه في حالة عدم وجود قرار من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المخول لمنح المنظمات الإنسانية وهياكل منظومة الأمم المتحدة (على الأرض) الولايات المناسبة والضمانات الأمنية، تظل محرومة من الأدوات اللازمة لأنشطتها".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية لحماية سكان دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.