افتتح معرض الجزائر الدولي للكتاب في نسخته الـ25، صباح اليوم الجمعة، أبوابه أمام الجمهور، وذلك عقب افتتاحه الرسمي مساء أمس، من قبل رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من قبل الزائرين عقب توقفه لمده عامين إثر الإجراءات الاحترازية المفروضة جراء جائحة كورونا.

يذكر أن عدد دور النشر المشاركة في هذا المعرض بلغ 1250 مشاركا، من بينهم 984 دار نشر أجنبية و266 جزائرية، وتم اختيار إيطاليا كضيف شرف هذه النسخة من المعرض.

وجاءت مصر ضمن أبرز المشاركين في هذا المعرض بـ127 دار نشر، ثم جاءت لبنان بـ 59 دارا، والأردن بـ 36، وتونس بـ 27 دار نشر.