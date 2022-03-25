محافظ البحيرة يكرم ٥٤ أم مثالية وأمهات الشهداء

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إهتمام رئيس الجمهورية بالأم صانعة المستقبل بأجيال واعدة بوعيها، فوضع كفاءتها وقدراتها نصب عينيه وترجم تقديره لها بإجراءات وقرارات تصون حقوقها وتضع تضحياتها موضع التكريم والاعتبار.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها المحافظة اليوم بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بدار أوبرا دمنهور لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء فى إطار إحتفالات المحافظة بعيد الأم.



وأوضح المحافظ خلال كلمته أن الأم المصرية نموذج نقف أمامه بكثير من الإحترام والتأمل والدراسة فهى الجامعة التى فيها يتخرج عمالنا وأطبائنا ومعلمينا ومهندسينا وخير أجناد الأرض وكل مصري أصيل يعمل بحق من أجل هذا الوطن هى أم الشهيد البطل الذي روى بدمائه تراب الوطن دفاعاً عن مصر.



وعقب كلمته قام المحافظ بتكريم ٥٤ أم من أمهات الشهداء والأم المثالية منهم فاطمة إسماعيل محمد الصيفي الآم المثالية الأولي على محافظة البحيرة وأميمة يوسف عبدالعزيز الأم العجوز المتطوعة الأولي على مستوى الجمهورية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وخضرة علي محمد الحناوي أم مثالية أولى كرائدة ريفية متميزة علي مستوى الجمهورية.

وعلي هامش الاحتفالية افتتح محافظ البحيرة معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان "البحيرة في عيون جو" والذى تضمن مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية بعدسة الفنان الراحل يوسف نجيب ميخائيل المصور الخاص للمحافظة والذى وافته المنية منذ أيام.



حضر الحفل مهندس حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد ودكتور عبد الحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور والمستشار العسكري للمحافظة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية وأسر الأمهات المكرمات.