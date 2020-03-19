توفي الفنان أحمد حلاوة منذ قليل بعد عصر اليوم الجمعة، وذلك بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، حسبما أعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

ويعد الفنان أحمد حلاوة من الوجوه الفنية بكثافة الظهور والتواجد في الأعمال الفنية على تنوعها بين السينما والدراما، ورغم أنها -في الغالب -تصنف كأدوار ثانوية إلا أنه ببراعته التمثيلية يجعلها مدعمة للأحداث ومستقرة في الذاكرة.

ومن المحطات البارزة في مشوار "حلاوة" كان قيامه بأدوار من أعمال المسلسلات الوطنية، والتي ننذكرها معا من خلال السطور التالية:

دموع في عيون وقحة

كانت بداية حلاوة مع ملفات المخابرات من خلال مشاركته بمسلسل" دموع في عيون وقحة " للكاتب صالح مرسي والمخرج يحيى العلمي، والذي عرض في عام 1980.

وقام حلاوة بدور الضابط شكري ممدوح أحد رجال جهاز المخابرات المصري، الذي كلف جمعة الشوان(عادل إمام) بمهمته داخل إسرائيل ليستخلص المعلومات الحساسة من جهازهم الاستخباراتي، ما مكّن في النهاية من الحصول على جهاز اتصالات حساس، والذي اعتبر ضربة جديدة لـ إسرائيل عقبت عبور أكتوبر المجيد.

رأفت الهجان

وبعد نحو عقد من الزمن، كان موعد حلاوة مع عمل آخر من ملفات المخابرات وهو المسلسل الشهير" رأفت الهجان" للكاتب صالح مرسي والمخرج يحيى العلمي، والذي عرض في عام 1992.

وبينما كانت مهمة حلاوة في مسلسل "دموع في عيون وقحة" من معسكر المخابرات المصرية، كان النقيض في: رأفت الهجان" وذاك بأداء لدور " بيخور شتريت" أحد أحد أشهر السياسيين الإسرائيليين، من بداية الدعاية لقيام الدولة العبرية ووجوده كعضو بارز بالكنيست لفترة طويلة.

وكانت مهمة الهجان الاندماج داخل المجتمع الإسرائيلي، كان احتكاك شتريت والهجان في مناسبات عديدة.

ويمثل هذا المسلسل حالة خاصة بالنسبة لحلاوة، وأوضح ذلك خلال لقاء إعلامي،أنه كان يحب أوقات تصوير المسلسل، وكان يشعر بالحزن عندما يتركه.

وحكى عن مقلب نفذه في الفنان محمود عبد العزيز بالاتفاق مع المخرج يحيى العلمي، إذ قال للعمال إن محمود عبد العزيز يدعيهم على" أكلة سمك" في إحدى المطاعم دون علمه.

عابد كرمان

وفي الحقبة الحالية، شارك أحمد حلاوة في مسلسل " عابد كرمان" الذي عرض في 2011 للمخرج نادر جلال ، ومقتبسا من قصة «كنت صديقا لديان» للكاتب ماهر عبدالحميد.

الذي تدور أحداثه حول العميل «عابد كرمان» الذي عاش في إسرائيل خلال الفترة من 1976 حتى العام 1973، وساهم بشكل كبير في إمداد المخابرات المصرية بالكثير من المعلومات عن ما يدور داخل إسرائيل.

وقام أحمد حلاوة بشخصية" إسحاق رينا" وهو أحد الشخصيات الإسرائيلية التي يلتقي بها " عابد" في مهتمه الجاسوسية الصعبة.