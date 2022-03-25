غلق ميناء البرلس لليوم الثالث وتوقف حركة الملاحة البحرية بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفرالشيخ اليوم الجمعة هبوب رياح شديدة محملة بآلاتربة وهطول أمطار شديدة على كافة قرى ومدن المحافظة.

كما أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ عن استمرار غلق ميناء البرلس امام حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط لليوم الثالث على التوالي ، نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط "نوة الفيضة".

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة ومجالس المدن لمتابعة حالة الطقس الذي تتعرض له المحافظة، والتعامل الفوري في حالة هطول الأمطار.

وناشد المحافظ الصيادين بالحذر من الحركة والصيد نتيجة سوء الأحوال الجوية وخطورة ارتفاع امواج البحر عن معدلاتة الطبيعية.