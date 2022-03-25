والدة شهيد: أخفى علينا خدمته في سيناء وفوجئنا باستشهاده

قالت السيدة أمل المغربي والدة شهيد القوات المسلحة محمد عبده، إن الشهيد كان يخدم في سيناء لكنه أخفى عليهم ذلك.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الخميس، إن ابنه تخرج في الكلية الحربية عام 2010 بدأ العمل مباشرة في سيناء، وكانوا مطمئنين عليه بسبب استقرار الأوضاع آنذاك.

وأوضحت أن ابنها سافر إلى الكونغو ضمن قوات حفظ سلام عام 2013، وكان يحلم بالعودة لمصر للمشاركة مع زملائه في سيناء في الحرب ضد الإرهاب.

وأشارت إلى أنه قدّم في 2014 طلبًا للعودة للعمل في سيناء بعد حصوله على فرقة قائد سرايا، فتمت الموافقة على طلبه، موضحة أنهم لم يكونوا على علم بوجوده في سيناء حتى استشهاده (في 2015) حيث كان قد أبلغهم بأنه التحق بكتيبة في الإسماعيلية.

وتابعت: «محمد كان بيخاف علينا جدًا.. كان كاتم السر جواه، ولما كان بينزلنا إجازات كنا بنشوف سعادة مختلفة على وجهه».