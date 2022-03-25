مسؤول أممي: ننظر في ادعاءات بإجبار مدنيين على مغادرة ماريوبول باتجاه روسيا



صرح مسؤول رفيع المستوى بالأمم المتحدة، بتلقي ادعاءات خاصة بقتل القوات الروسية مدنيين داخل سيارات خلال عمليات الإجلاء بأوكرانيا.

ولفت المسؤول الأممي، إلى توثيق حالات إخفاء قسري لمسؤولين أوكرانيين بعضهم يعتقد أنهم محتجزون رهائن، وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة» نقلا عن وكالة «رويترز» للأنباء.

‏وأكد أن الأمم المتحدة لديها معلومات متزايدة عن مقابر جماعية في ماريوبول إحداها تضم نحو 200 جثة، مضيفًا: «ننظر في ادعاءات بإجبار مدنيين على مغادرة ماريوبول باتجاه روسيا».

ويواصل الجيش الروسي لليوم الـ30 استهداف المرافق العسكرية في أوكرانيا في إطار عمليته الخاصة هناك، فيما يؤكد الغرب عزمه على مد كييف بمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات ضد موسكو.