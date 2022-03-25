تقرير: شركة شرقي الصين للخطوط الجوية تُعلق عمل 223 طائرة «بوينج 737-800»

علقت شركة شرقي الصين للخطوط الجوية، وشركاتها الفرعية، أمس الخميس، عمل 223 طائرة من طراز "بوينج 737-800" بشكل مؤقت، بعد تحطم طائرة كان على متنها 132 شخصاً، في وقت سابق هذا الأسبوع، بمنطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج في جنوبي الصين.

وقال ليو شياو دونغ، مدير قسم الدعاية بالشركة في مؤتمر صحفي، إن جميع الطائرات التي تم تعليق تشغيلها تخضع حالياً لإجراءات الفحص والتفتيش والصيانة "لضمان أعلى معايير السلامة، والتأكد من توافقها مع متطلبات صلاحية الطائرات للطيران" بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضاف ليو أن الشركة أطلقت عمليات تفتيش أمني شامل في أعقاب الحادث.

وأكد المسؤول أن جميع طائرات الركاب الأخرى التي تُشغلها الشركة حالياً تتوافق مع متطلبات صلاحية الطيران لسلطات الطيران الصينية.