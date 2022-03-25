قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أزمة كبيرة تسبب فيها المسلسل الكويتي "من شارع الهرم إلى"، بسبب ما أسماها "إساءة العمل للمرأة والأسرة المصرية".

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المسلسل تدور قصة حول راقصة مصرية تتقرب من أسرة كويتية تحاول إغواء رب المنزل وتهدم الأسرة.

وأشار إلى أن المسلسل صور المرأة المصرية وكأنها فاسدة أو تهوى تخريب البيوت وتهمتن الرقص، وهو ما يتنافى مع الواقع، معتبرًا أن الأزمة الأكبر تتمثل في أن من تقدم دور الراقصة هي فنانة مصرية.

وتساءل مستنكرًا: "كيف تم السماح (لهذه الراقصة) بالتمثيل ومزاولة المهنة والإساءة لصورة المرأة المصرية بهذا الشكل".

ولفت إلى أن غضب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي تطور إلى إطلاق هاشتاج (على مواقع التواصل الاجتماعي) طالبوا بإيقاف عرض المسلسل بسبب الإساءة الكبيرة.