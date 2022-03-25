صحة الشرقية: غلق مصنعين وإعدام 28 طن مخللات في ديرب نجم

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، حملة موسعة للمرور والتفتيش على المنشآت الغذائية في نطاق ودائرة مركز ومدينة ديرب نجم؛ لمراجعة تراخيص تلك المنشآت والتأكد من صلاحية المعروضات ومصدرها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، رافقه خلالها مراقبي الأغذية في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بمركز ومدينة ديرب نجم.

وتبين وجود مصنعين اثنين للمخللات بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، فيما تمت مخاطبة الجهات المختصة في مركز ومدينة ديرب نجم لـ غلق المصنعين؛ لما يمثلانه من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما حرى ضبط وإعدام 25 طن و500 كيلو ملح ومخللات (جزر – ليمون –فلفل)، لسوء التخزين، بالإضافة إلى 3 أطنان و30 كيلو مخللات وخل لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 8 عينات وإرسالها للمعامل التابعة لوزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر بشأن المخالفات المضبوطة.