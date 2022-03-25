مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية في الصومال

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، الجمعة، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في الصومال وتبنتهما حركة الشباب.



وعبر بيان لمجلس الأمن الدولي عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا على "ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي هذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم للعدالة".



كما حث مجلس الأمن جميع الولايات "وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة" ، على العمل بنشاط مع حكومة الصومال الفيدرالية وجميع المؤسسات الأخرى ذات الصلة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن.



وأكد الأعضاء على أن الإرهاب بجميع أنواعه وأشكاله يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، بغض النظر عن السبب والمكان والوقت والجاني، معربين عن قلقهم إزاء تهديد حركة الشباب للسلام والأمن في الصومال والمنطقة.



وطالب المجلس قادة الصومال بـ"العمل معا بشأن القضايا الوطنية الرئيسية، بما في ذلك اختتام العملية الانتخابية الجارية، ومكافحة الإرهاب، والاستجابة للأزمة الإنسانية الحادة في الصومال".



يذكر أن حركة الشباب الإرهابية أعلنت مسؤولياتها عن التفجيرين في البلاد، مساء الأربعاء الماضي، والذي استهدفا مواقع حكومية في مدينة بلدويني وأسفرا عن مقتل أكثر من 48 شخصا بينهم النائبة المعارضة أمينة محمد.