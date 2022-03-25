مسئول روسي: الأوروبيون يتظاهرون بالشجاعة بشأن إمكانية رفض شراء الغاز

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن الأوروبيين يتظاهرون بالشجاعة خلال حديثهم عن إمكانية رفض شراء الغاز الروسي.

وأضاف ميدفيديف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية" اليوم الجمعة، "إنهم يشترون حتى الآن.. دعهم يشترون، لا أحد يرفض المال، هذا أمر طبيعي"، على حد تعبيره.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطئ عندما تعتقد أن ليس لديها منافسين، مشيرا إلى أن الحياة لا تتوقف والعلاقات الدولية تتطور، لكنها مخطئة لأن الحياة لا تتوقف وهناك تطورات تحدث في العلاقات الدولية والبلدان تنمو وتتطور.

على جانب آخر، أكد البنك المركزي الروسي أن جميع احتياطي الذهب موجود داخل الخزائن بروسيا.

وشدد البنك وفقا لقناة روسيا اليوم، على أنه لا يُصدر الذهب من البلاد، وهو موجود في خزائن تابعة للجهات الرقابية داخل الأراضي الروسية.

جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، أمس الخميس، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تسري على أي تعاملات بالذهب تتعلق بالبنك المركزي الروسي.

وأكد البيت الأبيض، أن التداول بالذهب الروسي سينضم للقائمة الجديدة لمنع أي تحايل لموسكو على العقوبات المفروضة بحقها.