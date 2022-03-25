شيتوس يدعم المنتخب قبل مواجهة السنغال

حرص وائل رياض شيتوس، مدرب المنتخب الأوليمبي السابق، على دعم لاعبي المنتخب الوطنى، قبل المباراة المرتقبة أمام السنغال الليلة.

وكتب شيتوس عبر حسابه على موقع انستجرام: "كل الناس بتقول يارب، جمعة حلوة بإذن الله، جمعة المكسب والانتصار بس إنتوا قولوا يا رب، تحيا مصر".

وتنتظر الجماهير المصرية والعربية، في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي في ذهاب الدور النهائي الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد مرور 47 يوما فقط من مباراتهما المثيرة في نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون.

وتتسم المواجهة بين الفريقين في الدور النهائي لتصفيات المونديال بالطابع الثأري من ناحية، بعد هزيمة المنتخب المصري أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأخيرة، بالإضافة إلى أهميتها البالغة حيث يتأهل الفائز من مواجهتي الذهاب والعودة إلى الحدث الأبرز في عالم كرة القدم، وهو كأس العالم 2022.

ويعول الفراعنة كثيرا في مباراة اليوم على التشجيع الجماهيري باستاد القاهرة حيث ينتظر حضور أكثر من 60 ألف مشجع في المدرجات.