السعودية تُعيد فتح برنامج التأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا وشنجن

أعادت السعودية فتح برنامج التأشيرة عند الوصول، الذي يسمح لحاملي التأشيرات سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة شنجن بدخول أراضيها، وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من رفع المملكة لجميع قيود الدخول المتعلقة بجائحة كورونا، ومعها عادت الأوضاع إلى طبيعتها قبل الجائحة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، أنه يمكن لمواطني الدول المذكورة من حاملي إحدى التأشيرات الثلاث، والمسافرين عبر إحدى الناقلات الجوية الوطنية "الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل" الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهرا عند الوصول إلى السعودية، دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق.

وأضافت الوكالة، أنه يتعين على الزوار الذين يحملون تأشيرة سارية المفعول للولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو منطقة شنجن، استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة قبل استخدامها لدخول المملكة، ويعد خيار التأشيرة عند الوصول متاحا لمواطني الدول المؤهلة لبرنامج التأشيرة الإلكترونية الذي جرى إطلاقه في عام 2019، كما يتعين على جميع الزوار الحصول على تأمين طبي ضد مخاطر كورونا، التي يمكن الحصول عليها من جميع مطارات المملكة الدولية عند الوصول.